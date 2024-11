"Que Bola de Ouro é essa", diz Marta sobre possível derrota de Vini Jr

Marta publicou vídeo após informações que Vini Jr. não receberá a Bola de Ouro - Foto: Reprodução | Instagram

Marta desabafou, na tarde desta segunda-feira, 28, sobre a possível derrota de Vini Jr. na premiação da Bola de Ouro. Após o atacante se ausentar na celebração que coroará o melhor jogador do mundo, a camisa 10, revoltada, divulgou um vídeo nas redes sociais reclamando da provável vitória do meio-campista Rodri, do Manchester City.

"Eu esperei o ano inteiro para ver o Vini Jr ser reconhecido como o melhor jogador da atualidade. Agora vem me dizer que não vão dar a Bola de Ouro para ele? Que Bola de Ouro é essa?", reclamou Marta.

De acordo com o Marca, da Espanha, "a Bola de Ouro deixa de existir” para o Real Madrid. Os merengues não enviaram nenhum representante para a premiação, que já contava com a presença de 50 pessoas relacionadas ao clube espanhol, além do presidente Florentino Pérez liderando a comitiva. A equipe cancelou a programação especial que já havia sido preparada.