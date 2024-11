CBF divulga áudio de pênalti anulado do Vitória: "Não tem contato"

Vitória e Fluminense se enfrentaram neste sábado, 26 - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

Na vitória diante do Fluminense, por 2 a 1, no último sábado, 26, o Vitória se viu tendo dois pênaltis marcados ao seu favor, no entanto, apenas um deles foi validado. Com o resultado, o Leão foi à 14ª colocação na tabela, com 35 pontos somados.

Ainda primeiro tempo, o Rubro-Negro viu William Oliveira cair na área após ser chutado pelo atleta no tricolor carioca. Porém, após a revisão do VAR, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza, anulou a marcação.

Na manhã desta segunda-feira, 28, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o áudio do momento decisivo. Em fala, o responsável pelo VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral, discorda da marcação, afirmando que o meia do Vitória valorizou o contato.

“Ele perdeu o equilíbrio. Toque sutil que não é suficiente para derrubar. Não tem contato. Souza, eu recomendo a revisão para não penal. O jogador do Vitória pisa no chão, depois ele sente e se atira ao solo. É um contato de disputa, mas não é o suficiente para impactar. Ele valoriza”, disse o profissional.

Em um segundo momento, na reta final do segundo tempo, Matheusinho recebeu um contato dentro da área, fazendo com que o juiz marcasse um novo pênalti. Desta vez, os árbitros entraram em acordo e seguiram com a decisão tomada em campo.

“O atacante vai em direção a bola e o jogador do Fluminense calça ele. O defensor chutou o adversário. Ele chega atrasado e provoca o contato faltoso. Checado e confirmado”, finaliza Flávio Rodrigues de Souza.