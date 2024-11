"Beneficiou Rodri", revela editor-chefe sobre critério da Bola de Ouro

Rodri celebra Bola de Ouro que recebeu da France Football - Foto: Divulgação | Manchester City

O Real Madrid e boa parte da população mundial ficaram indignados com a premiação da Bola de Ouro, da revista France Football em parceria com a UEFA. O espanhol Rodri foi eleito o melhor jogador da temporada 2023/24, mesmo com o amplo favoritismo do brasileiro Vinicius Júnior.

O editor-chefe da France Football, Vincent Garcia, revelou alguns possíveis motivos para que a votação terminasse premiando o volante do Manchester City em vez do atacante do Real Madrid.

“Vinicius certamente sofreu com a presença de Bellingham e Carvajal no top-5 porque, matematicamente, isso lhe tirou alguns pontos. Isso também resume a temporada do Real Madrid, que teve entre 3 e 4 jogadores (entre os indicados) e os jornalistas repartiram os votos entre eles, o que beneficiou Rodri”, afirmou Garcia.

“Tive muita pressão do Real Madrid, mas, como acontece com outros clubes, fui sempre claro e justo. Talvez o meu silêncio os tenha levado ao limite, mas fiz igual com os outros. Fiquei desagradavelmente surpreendido com a ausência deles”, complementou.

Vincent Garcia, editor-chefe da France Football | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Quem também se posicionou foi o jornalista português António Tadeia, que justificou seu voto em Rodri porque chegou a conclusão que era o que mais se aproximava da perfeição, de acordo com os critérios da premiação.

“Votei em Rodri para Bola de Ouro porque, conjugados os critérios para a atribuição do prémio, me pareceu que, atendendo à missão de cada candidato em campo, foi quem esteve mais perto da perfeição. E não, não revelei o resto da votação”, postou em sua conta no X.