Neymar voltará à seleção em 2025 e fica fora de jogo na Fonte Nova

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e Neymar entraram em acordo sobre o retorno do craque à seleção brasileira. Apesar de uma expectativa por uma convocação para data Fifa de novembro, a decisão consensual foi de que o atacante só retornará em 2025. As informações são do ge.

Dessa forma, Neymar não estará presente na próxima convocação da Seleção Brasileira, que será divulgada na sexta-feira, 1º, para os jogos contra Venezuela e Uruguai. As partidas serão válidas pelas Eliminatórias e o confronto com os [uruguaios será realizado na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A decisão, tomada em conjunto com o jogador e a comissão técnica, visa garantir que o camisa 10 chegue à Copa do Mundo de 2026 em sua melhor forma física.

Após se recuperar de uma grave lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, Neymar iniciou sua recuperação e voltou a atuar pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. No entanto, a comissão técnica entende que o jogador ainda precisa de mais tempo para readquirir a plena condição física e ritmo de jogo exigidos para defender a Seleção Brasileira.