Mãe da suposta filha de Neymar faz apelo para Bruna Biancardi: 'Por favor’

A modelo húngara Gabriella Gáspár, que afirma que sua filha Jázmin Zoé, de dez anos, é filha do jogador Neymar, utilizou seus stories no Instagram para mandar um recado para Bruna Biancardi, atual namorada do craque. Em uma mensagem escrita em português, Gabriella pediu desculpas e fez um apelo por diálogo, neste domingo, 27.

“Quero pedir desculpas a uma pessoa que considerei má e que influenciou as pessoas. Me desculpe, Bruna”, escreveu Gabriella. “Acredito que errar é humano, mas pedir desculpas é digno de respeito”, completou.

Pedido de diálogo

Gabriella também fez um pedido direto para Bruna Biancardi: “Bruna, por favor, responda para tentarmos falar como adultas. Como mãe de duas meninas. Confio que podemos conversar uns com os outros de maneira sensata e ajudar uns aos outros”, declarou a modelo, ressaltando a importância de um diálogo maduro e construtivo.

A situação de Gabriella Gáspár tem gerado repercussão nas redes sociais, e seu apelo público a Bruna Biancardi demonstra uma tentativa de resolver as questões de maneira amigável e responsável.