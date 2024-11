Neymar tem traição exposta por influencer: “Primeira piriguetinha”

Jogador viveu caso que repercutiu na mídia - Foto: AFP

Neymar Jr. teve seu passado amoroso trazido à tona novamente nesta quarta-feira, 23, dessa vez, por Laryssa Oliveira. A influenciadora usou as redes sociais para revelar detalhes sobre seu envolvimento com o jogador, que aconteceu enquanto ele ainda namorava Bruna Marquezine.

"Fui a primeira 'piriguetinha'", afirmou Laryssa em um vídeo.

“Eu tenho muita vergonha dessa parte da minha vida, mas eu preciso contar. Preciso contar pra começar a falar quem é Laryssa Oliveira. Eu fui a primeira piriguetinha que pegou o Neymar quando ele namorava”, completou.

Ela relembrou como o caso aconteceu: “A que viajou, encontrou com ele vazou. Eu fui a primeira, tá? Isso foi em 2013. Vai fazer 12 anos”.

Laryssa ainda mencionou que, na época, deu algumas entrevistas sobre o ocorrido, que considera sem sentido. Ela reforçou sua vergonha pelo episódio, mas destacou que muitas pessoas em sua cidade ainda se lembram da história.

Apesar da repercussão, Laryssa fez questão de afirmar que não se orgulha do que aconteceu. Ela revelou que já era amiga de Neymar antes de ele alcançar o sucesso no futebol. “Na época, ele namorava a Bruna Marquezine. Eu era solteira, piriguetinha, 20 e poucos anos, deslumbrada com a vida e aquele negócio todo. Eu já conhecia ele da época de Santos, eu morei em Santos [durante] quatro anos, antes dele jogar bola”, contou.

O envolvimento entre Laryssa e Neymar ganhou notoriedade após uma foto deles ser postada no Snapchat por uma amiga que a acompanhava em uma viagem a Barcelona. Esse episódio gerou uma briga entre eles, e a viagem foi interrompida mais cedo.

“A minha reputação é manchada até hoje por causa disso. Eu tenho muita vergonha. Hoje, eu sou uma mulher casada, tenho dois filhos, vou fazer 36 anos. Nada a ver, mas tenho esse fato aleatório na minha vida. Enfim, essa é a minha história”, finalizou.

Na época, Bruna Marquezine teria terminado o namoro com Neymar após descobrir a presença de Laryssa e uma amiga no imóvel do jogador. Laryssa chegou a gravar um áudio, divulgado por um jornal, expressando seu medo de que a situação se tornasse pública e causasse problemas em sua vida familiar.

“A Bruna está terminando com o Neymar agora. Se a minha mãe descobrir, se isso vazar numa televisão ou jornal, eu estou f. Minha mãe vai me mandar de volta pra casa. Pelo amor de Deus, por favor, gente, me ajuda”, relembrou Laryssa.