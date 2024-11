Atriz pornô que fez sexo com 122 estudantes em 24h quer novo recorde

Bonnie Blue - Foto: Reprodução

Bonnie Blue, musa do OnlyFans, conhecida por ter ido para a cama com 122 estudantes universitários em apenas três semanas, compartilhou com os fãs um novo desafio: quebrar um recorde mundial e ter relações com o maior número de pessoas em um único dia.

Leia mais:

>>> Filho de Edir Macedo sensualiza e web reage: "Respeita o seu pai"

>>> Filho de Andressa Urach volta a gravar pornô da mãe: “Trabalho”

>>> Mia Khalifa aconselha iniciantes no pornô: "Internet é pra sempre"

Em uma entrevista no podcast Dream On, apresentado por Lottie Moss, Bonnie revelou que está determinada a superar o recorde atual. Segundo ela, o feito envolve ter encontros com 948 indivíduos em 24 horas. O recorde mundial, até então, pertence a Lisa Sparks, que supostamente teve relações com 919 homens em um único dia.

Bonnie Blue | Foto: Reprodução

Bonnie mostrou firmeza na vontade de atingir seu objetivo e, durante a conversa, disse que está avaliando se tenta logo ou se espera até o fim da carreira. "Quero sair com tudo. Isso é algo que definitivamente quero fazer", declarou.