Filho de Andressa Urach volta a gravar pornô da mãe: “Trabalho”

Andressa Urach e o filho Arthur - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Arthur, filho de Andressa Urach, vai voltar a gravar os filmes pornô da mãe. A decisão foi tomada após o término da influenciadora com o ator Lucas Ferraz. O jovem estava afastado da função desde que a ex-Fazenda engatou o romance com o rapaz.

Em entrevista ao Notícias da TV, Andressa contou que o filho vai ser o responsável por gravar as cenas publicadas na plataforma Privacy, uma espécie de OnlyFans brasileiro. “Não existia putari*, e sim um trabalho. Ele era apenas o câmera, fazia o trabalho dele. Se ele não fosse um bom funcionário, eu ia demiti-lo, assim como foi com outras pessoas”, declarou.

Urach explicou que o filho parou de gravar os conteúdos porque com o namorado, ela já não estava ‘atuando’. “Ele parou de gravar quando eu comecei a namorar, porque aí não era mais como antes. Eu não era uma atriz, mas sim a mãe dele com o namorado, uma coisa mais real. Agora que o Lucas não está mais comigo — porque eu gravava ele, e ele me gravada —, o Arthur vai voltar a trabalhar comigo”, explicou.

A influenciadora disse ainda que o filho é como um produtor e ela uma atriz. Os vídeos pornôs seriam, para ela, como um filme. “Para nós, é um filme. Quando você vai a uma produtora, existe o roteiro, e ali também. Eu sou uma atriz, desligo o botão do emocional, ele liga o do racional, eu faço o meu trabalho, e ele faz o dele. É uma coisa bem mais racional do que as pessoas pensam”, afirmou.

Na oportunidade, ela explicou ainda que o filho é contratado dela, ganha um salário e conseguiu a própria independência desta forma. “Eu poderia ter pago a qualquer outra pessoa um salário de câmera, mas vi como uma oportunidade para que ele tivesse liberdade financeira e pudesse mudar o rumo, o destino da vida dele hoje. O menino é empresário, aos 19 anos já tem independência, o próprio carro. Isso não mudou só a minha vida, mudou a minha família também”, contou.

Ela finalizou: “Ele retornando agora vai ser ótimo, porque ele é um ótimo câmera, sabe os ângulos, o trabalho fica bonito. É uma parceria muito boa, muito limpa e muito pura. As pessoas veem maldade onde não existe. Mas a gente nunca ligou - deixo que falem, porque gera engajamento, né?”