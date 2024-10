Andressa Urach defende gays e manda recado para religiosos: “Foi Deus”

Declaração da empresária dividiu a web - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A futura pastora Andressa Urach usou o seu perfil no Instagram para deixar um recado para os religiosos. No vídeo, a criadora de conteúdo adulto saiu em defesa do público LGBTQIAPN+.

“Vou confessar uma coisa para vocês, uma das coisas que me fez sair das igrejas é ficar ouvindo o que muitos pastores pregam que os gays vão para o inferno. Vou falar uma coisa para vocês: vocês não deveriam falar uma coisa dessas, pois se vocês entendem a graça de Jesus vocês sabem que ela veio para todos e todos nós somos pecadores”, iniciou a ex-Universal.

“O gay não é diferente, sabe por quê? Porque ele é perfeito! Quem fez os gays foi Deus e ele não faz nada errado”, continuou.

A declaração da empresária dividiu a web. “Deus fez homem gay? Aonde está escrito isso na Bíblia? Cita aí pra nós aí!!!!! Faça-me favor!”, bradou uma. “Senhora, Deus não fez gay, fez macho e fêmea, você está equivocada, precisa ler melhor a bíblia”, disse outro.

“Perfeito, Andressa, o pastor André Valadão até me bloqueou de tanto que eu reclamei quando ele falou que se Deus pudesse matava todos os gays e recomeçaria novamente. Fiquei desesperada com essas palavras dele e ataquei ele com força. Você tá certíssima. Se Deus criou tudo, foi Tudo, inclusive os gay!!! Tô contigo”, apoiou outra.

Vale lembrar que Andressa Urach demonstrou o seu desejo de voltar a pregar a palavra de Deus. A produtora de conteúdo +18 afirmou que daqui a cinco anos abrirá sua própria igreja.