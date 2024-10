Andressa Urach deixa o Brasil após grande polêmica em festa

Andressa Urach surpreendeu com aparição em Paris - Foto: Divulgação | SBT

Dias depois de grande barraco que protagonizou em festa, Andressa Urach surpreendeu os seguidores e revelou que está fora do Brasil.

Leia Mais:

>>> Andressa Urach solta o verbo e ameaça influenciadora: 'Vou quebrar a tua cara'

>>> Festa de aniversário de Andressa Urach termina em briga e expulsão

>>> Andressa Urach dá pausa em conteúdo adulto e desabafa: "Propósito"

A famosa compartilhou algumas fotos nas quais aparece em Paris, na França. “Que delícia é chorar em Paris! Recomendo…”, disparou a produtora de conteúdo adulto, que brigou com Juju Ferrari e jogou bebida no rosto da loira, durante festa do seu aniversário.

Nos comentários da publicação, internautas reagiram à situação de Andressa Urach. “Paris é tão perfeito que se tu chora cai lágrimas de champanhe”, disse uma pessoa.

“Andressa colocou roupa? Olha a diferença de como fica com roupa de mulher e de quando coloca as roupas de fazer programa. Já pensou se ela desfilar em Paris com as roupas de programa? Com as pernas toda no gibi? A língua cortada, o povo aí vai se assustar e chamar a polícia, continua se vestindo assim!”, escreveu mais um.