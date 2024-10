Andressa Urach revela faturamento milionário de quase 10 anos

Andressa Urach fez um desabafo nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Andressa Urach revelou quanto já faturou de 2015 até agora. Em um vídeo publicado em uma rede social nessa quinta-feira, 10, a criadora de conteúdo adulto revelou que já poderia estar aposentada aos 37 anos, mas explicou o motivo de ainda não ter conseguido parar de trabalhar.

Leia também:

>> Andressa Urach defende gays e manda recado para religiosos: “Foi Deus”

>> "Nem pra piranha serve", dispara Andressa Urach contra famosa

>> Andressa Urach deixa o Brasil após grande polêmica em festa

“Vou confessar uma coisa para vocês, de 2015 pra cá eu ganhei mais de R$ 10 milhões, eu poderia estar agora aposentada se eu pensasse só em mim, mas não, eu sempre penso no próximo”, iniciou Urach.

Ela desabafou: “Infelizmente eu fui caloteada por muitas pessoas, muitas pessoas me roubaram como vocês sabem, e algumas outras me roubaram e vocês não sabem, mas eu perdoo sempre, ajudo sempre, ajudei até inimigos, pessoas que não mereciam, mas Deus viu, e eu estou muito feliz, porque dinheiro não é tudo, eu sempre tive dinheiro, mas a paz que eu tenho quando eu vejo que Jesus está comigo, que ele me ama, me aceita do jeito que eu sou não tem dinheiro que pague”.

Urach, que está fazendo um tour pela Europa, voltou a falar dos seus ganhos em uma plataforma de conteúdo +18. “Neste último ano, eu ganhei mais de R$ 5 só na Privacy, fiz alguns investimentos sim pensando na minha aposentadoria, porém, mais ajudei do que fiquei pra mim”, revelou.

A atriz pornô seguiu falando da sua trajetória, das experiências negativas e da sua fé. Além disso, ela voltou a afirmar que um dia vai pregar o evangelho. “Agora é trabalhar, juntar mais dinheiro, porque eu ainda vou me aposentar e falar só de Jesus”, continou.

“Aos religiosos que rogam praga pra mim dizendo que vou morrer, essa palavra que vocês rogam não vai se cumprir, porque eu vou sim um dia falar só de Jesus, com minha linguinha bifurcada que não faz mal a ninguém”, completou Urach.

Assista ao vídeo: