Filho de Edir Macedo sensualiza e web reage: "Respeita o seu pai"

Moysés Macedo, herdeiro da Record e filho de Edir Macedo, líder da Igreja Universal, surpreendeu os internautas ao aparecer de cueca e sem camisa nas redes sociais. Em um perfil onde se apresenta como 'Mike', Moysés compartilhou fotos sensuais, exibindo seu corpo definido em ambientes como uma cama, uma sauna e saindo do banho com um roupão branco em um hotel de luxo em São Paulo.

Veja o vídeo:

As imagens geraram comentários provocativos e elogios. "Casada não tem um dia de paz", escreveu Jaqueline Medeiros, enquanto Letícia Close ironizou: "Faço jejum, pago o dízimo". Marcos Silveira ainda brincou: "Pra você eu pago o dízimo com gosto".



Por outro lado, muitos fiéis da Igreja Universal expressaram desaprovação. "Respeita o seu pai, ele é um homem de Deus. Apaga isso", pediu Dulce Gomes. Luiz Seuth criticou: "Os filhos de pastores sérios ralam. Se faz isso com o dinheiro do pai, é uma vergonha para o evangelho". Fernanda Gomes também lamentou: "Que vergonha para o pai dele".

Apesar da polêmica, Edir Macedo não se pronunciou sobre a atitude do filho. De acordo com a Contigo!, a diária no hotel Palácio Tangará, onde Moysés estava hospedado, custa a partir de R$ 2.340, com direito a banheira e Wi-Fi, sendo um dos mais requisitados por celebridades internacionais.



