Tadeu Schmidt faz última edição como apresentador do BBB em 2025

Sem interação de Boninho com o público nas redes sociais, a audiência do reality show vem caindo a cada ano - Foto: Reprodução | Globo

Com a saída de Boninho da TV Globo, a cúpula da emissora decidiu substituir Tadeu Schmidt como apresentador do Big Brother Brasil. De acordo com fontes na direção de contratos do canal, divulgadas no Portal IG, Marcos Mion foi a figura escolhida para ocupar o cargo a partir de 2026.

Desde a saída de Boninho do canal televisivo, a TV Globo sofre com um buraco entre o reality show e o público telespectador, devido a falta de divulgação de novidades do programa e da interação nas redes sociais que movimentava o IBOPE da programação.

Ainda segundo informações internas da emissora, Mion fará a mesma função de Boninho de levar atualizações do programa nas redes sociais para aproximar cada vez mais o telespectador.

Primeiramente, Marcos Mion foi contratado para o de olho no BBB, mas na época a Globo cobriu a multa contratual de Mion com a Netflix, e o orçamento para cobrir a multa contratual com a Record não foi liberado pelo canal.

Por esta razão, a emissora precisou esperar três anos sem Mion à frente de um reality na grade de programação aberta.

Fontes internas ainda revelaram que Mion tenta diálogos com o canal para manter o Caldeirão no ar concomitante à apresentação também do BBB a partir de 2026, mas a Globo, inicialmente pretende encerrar a programação do Caldeirão que tem cada vez mais perdido audiência.

Como proposta, a ideia da emissora é levar uma nova atração na programação das tardes de sábado no canal.