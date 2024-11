Mia Khalifa aconselha iniciantes no pornô: "Internet é pra sempre"

Mia Khalifa - Foto: Reprodução | Instagram

A promessa de dinheiro fácil está atraindo muitas moças para o universo da pornografia, especialmente em sites como OnlyFans. Experiente neste assunto, Mia Khalifa, atualmente com 31 anos, relembra o início de sua trajetória quando tinha 21.

“Eu estava completamente fora de controle da minha imagem, da minha reputação. Sinto que muitas pessoas têm fases de sacanagem quando têm 20, 21 anos. Infelizmente, a minha foi em 4K", lamentou em entrevista ao New York Times.

Após largar a carreira de atriz pornô, Mia Khalifa deu várias declarações contra a indústria de filmes adultos e expôs seu arrependimento. Ela atribui essa decisão errada ao fato de ser muito jovem e inexperiente à época que topou gravar o conteúdo — e, por isso, sempre faz alerta a outras meninas quando fala do assunto.

Além de influenciadora, Mia mantém um perfil no OnlyFans, local em que tem controle da própria imagem e do que quer compartilhar com o público. Apesar disso, ela tem ressalvas à plataforma.

"Sinto uma responsabilidade de não promovê-la como algo que qualquer mulher deveria entrar, a menos que ela já tenha experiência na indústria do trabalho sexual, tenha mais de 25 anos, com o córtex frontal formado, e e que não tenha tomado essa decisão pautada em... não quero usar a palavra 'desespero' —, mas que venha de um lugar de clareza e boas intenções", refletiu.

A famosa, que tem 26 milhões de seguidores no Instagram, disse que recebe muitas críticas de mulheres que trabalham com conteúdo adulto por causa de seus posicionamentos.

"É contraditório da minha parte estar em algo e dizer para outras pessoas não entrarem. Mas não estou dizendo para não entrarem", ponderou. "Estou dizendo para não entrarem tão jovens, para não entrarem como uma solução para todos os seus problemas. Só não faça algo de que você possa se arrepender. A internet é para sempre".