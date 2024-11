Aeroporto proíbe abraços por mais de três minutos no desembarque

Uma placa fixada no aeroporto alerta os passageiros - Foto: divulgação/Aeroporto de Dunedin

O Aeroporto Internacional de Dunedin, na Nova Zelândia, estipulou o tempo máximo de três minutos para os abraços realizados na área de desembarque. Segundo o estabelecimento, a medida tem como objetivo manter o fluxo de passageiros e carros no local.

Uma placa fixada no aeroporto alerta: "Tempo máximo de abraço: 3 minutos. Para despedidas mais calorosas, por favor, use o estacionamento", conforme divulgado pela CNN e pelo jornal The Guardian.

Em entrevista à rádio RNZ da Nova Zelândia, o CEO do Aeroporto de Dunedin, Daniel De Bono, mencionou um estudo que sugere que um abraço de 20 segundos é suficiente para liberar o "hormônio do amor," a oxitocina. Ele diz que a regra faz com que mais pessoas recebam abraços, já que o fluxo de passageiros deve se tornar mais rápido.

"Estamos tentando nos divertir com isso. É um aeroporto, e essas áreas de embarque são locais comuns para despedidas", afirmou. De acordo com de Bono, muitas pessoas estavam demorando na área de desembarque. "Não sobra espaço para os outros", declarou.

O CEO explicou que os funcionários podem pedir às pessoas que demorem demais para se moverem para o estacionamento. "Não estamos aqui para dizer quanto tempo as pessoas devem abraçar, é mais a mensagem de por favor, siga em frente e dê espaço para os outros", finalizou.