Morte de Liam Payne: exame revela drogas consumidas por cantor

Liam Payne morreu na Argentina - Foto: Divulgação

O caso envolvendo a morte de Liam Payne ganhou uma novidade. Resultados iniciais de teste toxicológico mostraram várias substâncias no corpo do cantor.

De acordo com informações divulgadas pelo TMZ, nesta segunda-feira, 21, a autópsia sinalizou que o artista tinha consumido uma mistura de drogas incluindo cocaína rosa e crack.

A polícia argentina confirmou que foi encontrado "Cristal" em seu sangue, que é uma versão da metanfetamina. Além disso, a ABC News informou que a cetamina e o ecstasy também faziam parte do coquetel de drogas no corpo do ex-cantor do One Direction.

Nos últimos dias, a investigação também encontrou uma garrafa de álcool no quarto de hotel em que estava hospedado o artista, além de medicamentos prescritos para tratamento de ansiedade. As drogas podem ter sido um fator determinante para a queda do cantor do local.