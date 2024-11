Mulheres expõem últimas horas de Liam Payne e revelam atitude dele

Liam Payner morreu nesta semana na Argentina - Foto: Divulgação

Duas acompanhantes de luxo foram as últimas pessoas a verem Liam Payne com vida, nesta semana. As jovens relataram à polícia argentina que chegaram ao hotel em Palermo, em Buenos Aires, onde o cantor estava hospedado, após serem contratadas numa plataforma em que o serviço é oferecido.

Em depoimento, as garotas de programa garantiram que o ex-vocalista do One Direction não consumiu drogas enquanto esteve com elas. As duas também declararam que o estado psíquico do famoso era de "uma pessoa normal".

“Bebemos álcool”, destacaram as duas, de acordo com o jornal argentino "La Nacion", que ouviu fontes da polícia sobre o depoimento.

As duas prostitutas falaram que chegaram ao CasaSur às 11h30 e saíram às 16h. “Saíram mais cedo do quarto onde o músico estava hospedado, mas saíram do hotel às 16h porque houve um problema: Payne não queria pagá-las”, disse uma fonte ao "La Nacion".

Pouco mais de uma hora depois da saída delas, o corpo de Liam Payne foi encontrado no pátio interno do hotel. Ele morreu após cair da varanda de um quarto no terceiro andar.