Morte de Liam Payne: polícia faz revelação inédita sobre tragédia

Liam Payne morreu na Argentina - Foto: Divulgação

A morte de Liam Payne segue rendendo desdobramentos e agora a polícia da Argentina revelou que ouviu duas mulheres que estiveram com o cantor horas antes da tragédia. O artista morreu, aos 31 anos, na última quarta-feira, 16.

Leia Mais:

>>> Vazam fotos do corpo de Liam Payne

>>> One Direction quebra silêncio sobre morte de Liam Payne

>>> Jovem causa fúria na web ao imitar circunstâncias da morte de Liam Payne

Segundo informações da imprensa da Argentina, a dupla esteve no quarto do ex-One Direction, mas já haviam saído do hotel onde o músico estava hospedado quando ele morreu. O famoso estava hospedado no bairro de Palermo, na Argentina.

A polícia informou que, em depoimento, elas informaram que teriam deixado o hotel por volta de 15h. Liam Payne, por sua vez, morreu às 17h07, após cair do terceiro andar do hotel. Três funcionários do estabelecimento também prestaram depoimento.

O ex-integrante do One Direction sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.