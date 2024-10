Jovem causam fúria na web ao imitar circunstâncias da morte de Liam Payne

Jovens imitaram como teria sido morte de cantor - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Usuários da plataforma do TikTok na Austrália estão indignados, o que foi expressado através de comentários, após jovens estudantes de uma escola do ensino médio de Sydney, maior cidade do país Oceania, gravarem vídeos e publicarem na plataforma tentando reproduzir como teria sido a morte do cantor Liam Payne, ex-membro da banda One Direction. O cantor morreu na tarde desta quarta-feira, 16, em um hotel de Buenos Aires, na Argentina.

O cantor, de 31 anos, teria caído do terceiro andar do Hotel CasaSur Palmeros por volta das 17h. Pouco depois da morte trágica do artista britânico, alunas da escola publicaram um vídeo no TikTok fazendo piada com o destino do cantor pop.

A publicação foi compartilhada no grupo do Facebook “The Virtual Hangout”. Diversas pessoas manifestaram indignação. "Esse é um comportamento absolutamente nojento. Eu os denunciei algumas vezes. Espero que o vídeo seja removido", escreveu um.

"Algumas pessoas não têm absolutamente nenhum respeito pela vida humana e isso fica evidente", disse outro.

Na gravação feita pelas estudantes, é possível ouvir uma adolescente gritando “Liam Payne morreu”. Em seguida, "Que piada engraçada!".

Ela é vista correndo e fingindo pular da beirada de uma sacada. Momentos depois, outra estudante é vista deitada no chão do andar inferior do prédio.

Morte de Liam Payne

Segundo informações do site Todo Notícias, o artista foi encontrado morto no hotel Casa Sur. A polícia confirmou a informação.

A imprensa local ainda reforçou que ele morreu após cair do terceiro andar do hotel, que fica no bairro de Palermo.

Os órgãos oficiais de saúde da Argentina informaram à reportagem do La Nacion que o cantor sofreu de "lesões gravíssimas provocadas pela queda do prédio".

A publicação também informou que a polícia foi chamada para conter "um homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool".

ALERTA DE GATILHO: Nesta matéria são abordados temas sensíveis como vilipêndio ou menosprezo a pessoas mortas. Caso tenha algum problema, não exite em ligar 188 (Centro de Valorização da Vida).