Família de Liam Payne quebra silêncio sobre morte: "Momento terrível"

A família de Liam Payne se manifestou pela primeira vez sobre a morte do cantor britânico. O músico morreu nesta quarta-feira, 16, após queda do terceiro andar de hotel argentino.

Os familiares de Liam enviaram um comunicado à imprensa. "Liam viverá para sempre em nossos corações e nos lembraremos dele por sua alma gentil, engraçada e corajosa. Estamos apoiando uns aos outros da melhor forma que podemos como família e pedimos privacidade e espaço neste momento terrível", diz o texto, compartilhado pela BBC.

O famoso estava hospedado desde o dia 2 de outubro no hotel Casa Sur, em Buenos Aires, Argentina. A morte ocorreu após a queda do terceiro andar do hotel.

Momentos antes da tragédia, um funcionário do hotel ligou para a emergência e disse que precisava de ajuda com um "homem agressivo" que poderia estar "sob efeito de drogas e álcool".

O Same, serviço de ambulâncias da Argentina, foi chamado às 17h04, e uma ambulância chegou ao local às 17h11, mas já encontrou Liam Payne sem vida.

As autoridades argentinas divulgaram que, segundo resultados da autópsia preliminar, o ex-integrante do One Direction pulou da janela do terceiro andar do quarto de hotel onde estava hospedado.