Liam Payne, ex-One Direction, morre aos 31 anos, diz site

Liam Payne morreu na Argentina - Foto: Divulgação

Liam Payne morreu aos 31 anos, nesta quarta-feira, 16, na Argentina. O falecimento do músico, que fez parte do grupo One Direction, ocorreu na cidade de Buenos Aires.

Segundo informações do site Todo Notícias, o artista foi encontrado morto no hotel Casa Sur. A polícia confirmou a informação.

A imprensa local ainda reforçou que ele morreu após cair do terceiro andar do hotel, que fica no bairro de Palermo.

Os órgãos oficiais de saúde da Argentina informaram à reportagem do La Nacion que o cantor sofreu de "lesões gravíssimas provocadas pela queda do prédio".



A publicação também informou que a polícia foi chamada para conter "um homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool".