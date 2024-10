Saiba a diferença entre carro voador e helicóptero

Eve Air Mobility foi anunciada pela Embraer dia 20 de julho de 2023 e sede opera em Taubaté, no interior de São Paulo - Foto: Divulgação/Embaer

Desde o anúncio da Eve Air Mobility, da Embraer, em julho de 2023, sobre o início da fabricação de carros voadores em território nacional, a curiosidade tem despertado no público que questiona as semelhanças com helicópteros.

Para tirar a dúvida de vez, o Portal A TARDE relaciona qual a diferença entre o helicóptero e o famoso carro voador.

Denominados eVTols da sigla em inglês, significa Electric Vertical Take-off and Landing (Veículo Elétrico de Pouso e Decolagem Vertical), e informalmente chamados de carro elétrico, apesar de lembrar um helicóptero, não tem tanta autonomia. Além disso, foi projetado para realizar voos mais curtos.

Os veículos nacionais apresentados pela Embraer têm a proposta de atingir no máximo cerca de 100 km/h. Diferente dos helicópteros que em alcance podem chegar a 600 km/h.

Outra diferença é a matriz energética, enquanto os carros voadores são movidos a eletricidade, os helicópteros são abastecidos com gasolina e querosene, de certa forma mais poluente.

Quanto ao design, apesar de semelhante, os eVTols não tem grande hélice no topo da cabine, mas possuem quatro hélices separadas em “asas”. Além disso, os veículos voadores também apresentam dois rotores que lembram drones na traseira.

Outro fator de distinção é o tempo de recarga. Enquanto os helicópteros são abastecidos em alguns minutos, o modelo nacional precisa de várias horas plugado em um carregador para voar.

A expectativa é que os primeiros veículos eVTols sejam lançados em 2026 pelas empresas que já iniciaram a fabricação, como é o caso da Eve, criada pela Embraer, na cidade de Taubaté, em São Paulo.

Outras empresas internacionais como a alemã Lilium, também já fabrica carros voadores e pretende iniciar operação no Brasil em 2025.