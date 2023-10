Lilium,carro voador aguardado para 2025 no Brasil,começa a ser montado | A TARDE

A fabricante alemã Lilium começou a montagem das primeiras fuselagens do seu eVTOL, que deverá ser operado pela Azul Linhas Aéreas no Brasil. O começo da produção da aeronave marca representa o avanço dos voos comerciais em área nacional. A fabricante prevê o começo da operação no país em 2025.

O eVTOL, também conhecido como "carro voador", é um projeto baseado em uma aeronave de pouso e decolagem vertical elétrica. A Lilium irá montar sete fuselagens do seu carro voador, neste primeiro momento. O fabricante vai iniciar o processo de certificação dos produtos, passo importante para a autorização para voos comerciais.

A produção será feita em parceria com a Aciturri, grupo espanhol que também é responsável por fornecer partes da fuselagem de aviões como o Airbus A350, Boeing 787 e Embraer KC-390. No último mês, o sistema de propulsão elétrico começou a ser montado.

Os testes com protótipos do "carro voador" foram concluídos em julho deste ano. Eles foram feitos na Alemanha. Veja a ficha técnica da tecnologia:

Modelo: Lilium Jet

Capacidade: Até seis pessoas mais um piloto

Motorização: Até 36 motores elétricos que mudam a direção para gerar o impulso da aeronave

Velocidade de cruzeiro: 250 km/h

Autonomia de voo: Até 250 km de distância

Nível de ruído: 68 decibéis a cem metros de distância, similar a uma conversa normal (o motor de um avião a jato pode atingir 140 decibéis)

Previsão de lançamento: 2025