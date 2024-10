Lançamento de robotáxi da Tesla gera prejuízo de quase US$ 12 bilhões para Musk

A desvalorização das ações da montaora recuaram 8,8% nesta sexta-feira, 11 - Foto: Alain Jocard | AFP

Após lançar o robotáxi para transportar passageiros sem motorista, Elon Musk perdeu US$11,8 bilhões (R$ 66 bilhões), nesta sexta-feira, 11. Especialistas apontam que o carro desenvolvido sem volante e pedais teve poucas informações divulgadas em anúncio.

De acordo com a Forbes, Toni Sacconaghi, analista da gestora de patrimônios Bernstein, apontou a apresentação como, "surpreendentemente ausente em detalhes".

Em relatórios enviados por instituições financeiras a clientes, a mesma questão da falta de detalhes de informações comparado ao que se era esperado da Tesla também foi reportada.

As ações da empresa do bilionário começaram a despencar na manhã de sexta após apresentação do protótipo do Cybercab na noite da última quinta-feira, 10, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Outros analistas destacaram a falta de atualizações, além de apontarem o evento como muito vago para o gosto do mercado. Apesar das críticas, Dan Ives, do Wedbush, ponderou que "discorda fortemente" de que o evento tenha sido uma decepção.

Acionistas também demonstraram descontentamento com a falta de prazos definidos para o aumento de produção dos robotáxis.

O robotáxi Cybercab acompanhou a desvalorização das ações da Tesla, montadora de veículos elétricos, que recuaram 8,8% nesta sexta. Já em valor de mercado, a queda da companhia foi de US$ 68 bilhões (R$ 382,5 bilhões).

Apesar das cifras, Musk continua sendo o homem mais rico do mundo, com patrimônio próximo de US$250 bilhões (R$1,38 trilhão), de acordo com o ranking de bilionários da revista Forbes.

