Em guerra com justiça do Brasil, Musk pode virar conselheiro de Trump

O ex-presidente Donald Trump, atualmente candidato pelo Partido Republicano, está discutindo com seus assessores a criação de uma comissão composta por executivos empresariais com o objetivo de revisar os livros do governo e identificar programas que possam ser cortados. Entre os nomes cogitados para integrar essa comissão está o bilionário Elon Musk.

Musk tem manifestado interesse em participar de uma administração governamental em diversas ocasiões. Em agosto, o bilionário publicou uma imagem gerada por inteligência artificial que o retratava em um púlpito com o título “Departamento de Eficiência Governamental” e a sigla DOGE, uma referência à criptomoeda associada a um meme que Musk apoiou.

A possibilidade de Musk assumir um papel em uma comissão governamental gerou preocupações entre especialistas em ética. Eles alertam para os possíveis conflitos de interesse que poderiam surgir entre tal posição e o vasto império empresarial de Musk.

Elon Musk, que anteriormente era um eleitor democrata e apoiou o presidente Joe Biden nas eleições de 2020, manifestou seu apoio ao ex-presidente republicano Donald Trump após ter sido alvo de um atentado durante um comício na Pensilvânia. Desde o incidente, Musk tem intensificado o uso da plataforma X para promover Trump e criticar a vice-presidente Kamala Harris, que é a candidata democrata na eleição deste ano.