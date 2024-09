Prefeita de Araci ameaça demitir comissionados que apoiarem oposição

Segundo ela, aqueles que "caminharem" com vereadores da oposição, precisam "escolher", pois ela não "aceitará" - Foto: Divulgação

A prefeita de Araci e candidata à reeleição, Keinha (PDT), utilizou um palanque político durante um comício para ameaçar funcionários comissionados do município. Segundo ela, aqueles que "caminharem" com vereadores da oposição, precisam "escolher", pois ela não "aceitará".

A fala, em tom de ameaça, ocorreu durante a inauguração de um comitê de campanha na sede do município na noite da última sexta-feira, 30.



Na fala, a prefeita afirmou que no evento havia gente com “cargo de confiança, tem contratado e estou vendo caminhando com vereador da oposição. Não aceito. Estou vendo aqui uns quatro. Vou chamar de porta em porta e dizer: ‘Escolha. Ou você quer a família doze por inteiro ou pega seus panos e vaza’”.

Vale lembrar que, durante o período eleitoral e até a posse para um eventual novo mandato, os postulantes que mantém cargos no Executivo não podem nomear, contratar, demitir sem justa causa, transferir ou exonerar servidor público. A exceção fica para os funcionários comissionados. Portanto, mesmo que a prática seja uma forma de ameaça e pressão política, a possível exoneração está dentro da lei.



Veja vídeo: