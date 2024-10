Chevrolet lança Equinox 100% elétrico no Brasil; saiba preço

Chevrolet Equinox elétrico acaba de ser lançado no Brasil - Foto: Divulgação

A Chevrolet lançou na semana passada o Equinox EV, que está em pré-venda nas concessionárias a partir de R$ 419 mil. Produzido no México, o SUV elétrico concorre com modelos premium de porte, como o Volvo C40 e o BMW iX1 e chegará ao Brasil, em configuração exclusiva, até o fim do mês.

O Equinox EV está equipado com dois motores elétricos, tração integral eAWD e bateria de 85 kWh. O que garante uma autonomia de 443 km segundo o Inmetro. De acordo com a Chevrolet, o modelo tem menor tempo de recarga em relação aos concorrentes, graças à bateria de 85 kWh, capaz de receber picos de energia de 22 kW em eletropostos lentos e de 150 kW em postos rápidos.

Os dois motores elétricos do Equinox EV entregam 292 cv e 46 kgfm. A Chevrolet informa aceleração de 0 a 100 km/h em 5,8 segundos. Mesmo em um carro com dimensões generosas: são 4.840 mm de comprimento, 1.954 mm de largura e 2.336 kg.

Design

O design é minimalista e prima pela harmonia, com faróis e lanternas full-led formando filetes horizontais com iluminação interativa, para-choques decorados com textura 3D, puxadores de porta embutidos para melhor aerodinâmica. A base da tampa do porta-malas é mais proeminente. Ao todo são quatro opções de cores: preta, branca, cinza e vermelha.

Totalmente conectado, não há necessidade de um smartphone para projetar aplicativos e mapas online no Equinox EV. O sistema Google built-in tem navegação integrada específica para EVs, que indica a autonomia do veículo no destino e possíveis pontos de recarga. Tela de 17,7”, com Wi-Fi nativo, serviços de proteção e telemetria do OnStar, aplicativo para comandar funções do SUV à distância e atualização remota de sistemas eletrônicos.

A tecnologia de auxílio à condução conta com o sistema One Pedal com dois níveis de atuação e aleta de regeneração. Conta ainda com frenagem autônoma de emergência também em marcha a ré e correção da direção em caso de risco de colisão lateral.

Eletromobilidade

Com 13.265 veículos leves eletrificados vendidos em setembro, o ano de 2024 marca a evolução da eletromobilidade no Brasil, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE). A entidade destaca o crescimento da infraestrutura de recarga elétrica pública, que superou a marca simbólica de 10 mil eletropostos em agosto.

No acumulado de janeiro a setembro deste ano foram emplacados 122.548 veículos leves eletrificados, o que representa aumento de 113%, na comparação com o mesmo período de 2023 (57.510 veículos).

A três meses do fechamento do ano, a média mensal de vendas de eletrificados se encontra em 13.616, o que indica que o total anual deverá ultrapassar a projeção de 150 mil unidades. Com isso, a frota brasileira de eletrificados deve ficar próxima da marca de 400 mil veículos.

Os veículos plug-ins tiveram um aumento de 56,83% em comparação com agosto de 2023 (8.458 veículos). O ano de 2024 tem registrado vendas expressivas dos veículos eletrificados, principalmente dos veículos plug-in, os 100% elétricos (BEV), e os híbridos com recarga externa (PHEV).

“Mais uma vez, os números confirmam as nossas avaliações: o aumento das vendas de veículos eletrificados está puxando um amplo ecossistema de empresas associadas à eletromobilidade nas principais regiões do país” diz o presidente da ABVE, Ricardo Bastos.

BYD

A região Sudeste é a líder nas vendas de veículos elétricos (BEV e PHEV). Em relação ao crescimento de mercado, as regiões que mais se destacam são Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

A BYD chegou a 51.174 veículos vendidos de janeiro a setembro deste ano. No Brasil, a fabricante chinesa que está investindo na instalação de um complexo industrial na Bahia vendeu 5.961 novos modelos no último mês.

Mantendo a empresa entre as 10 marcas que mais emplacam no país e a liderança entre os veículos 100% elétricos, com mais de 73% de market share. Os modelos mais vendidos da marca, estão o BYD Dolphin Mini e a família Song, com o Song Plus, seguido do Song Pro.