Embraer e Eve anunciam primeira fábrica de 'carro voador'

A empresa brasileira Embraer e a Eve Air Mobility (Eve) anunciaram nesta quinta-feira, 20, a primeira fábrica de aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL), o 'carro voador', da Eve, na cidade de Taubaté (SP).

Segundo a Embraer, a localização da planta industrial está alinhada estrategicamente ao fácil acesso por meio de rodovias e proximidade a uma linha ferroviária. Além disso, o local será ampliado em uma unidade da Embraer, em São José dos Campos e da equipe de engenharia e recursos humanos da Eve, para facilitar 'desenvolvimento e a sustentabilidade de novos processos de produção'

"Essa decisão está alinhada ao nosso plano estratégico de crescimento baseado em inovação e sustentabilidade", disse Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO da Embraer. "Acreditamos no enorme potencial do mercado global de Mobilidade Aérea Urbana e reforçamos nosso compromisso com a Eve como uma das principais empresas desse setor."

A Eve anunciou em maio de 2022 uma parceria com a Porsche Consulting para definir a estratégia macro global de produção, cadeia de suprimentos e logística das aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical (eVTOL).