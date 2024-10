Ex-reality acusado de tentar matar filho expõe abusos dos avós

Nuno da Silva fez carta aberta após suposto crime - Foto: Divulgação

Um ex-participante do reality show português Love On Top está no centro de uma grande confusão. Nuno da Silva está sendo acusado de tentar matar o filho de 5 anos em Quinta do Conde, Sesimbra.

Segundo informações da imprensa local, o homem teria supostamente obrigado a criança a ingerir gasolina e comprimidos. Ele ainda teria tentado sufocar o menino com uma manta. A criança foi levada para o hospital e passa bem.

Depois que a acusação veio à tona, Nunes publicou uma carta aberta nas redes sociais na qual revelou ter sido vítima de abusos sexuais e físicos por parte dos avós. Isso teria ocorrido na sua infância. O ex-reality ainda confirmou a vontade de tirar os filhos desse mundo para não passarem pelo que ele passou.

"Eu não era para ter nascido, eu nasci com o cordão à volta do meu pescoço, não morri por segundos. E era o que devia ter acontecido. O meu nome é Nuno, atualmente tenho 31 anos, venho de uma família bem financeiramente, dinheiro nunca foi problema. Bens materiais tive de tudo o que uma criança sempre sonhava ter", disse o fotógrafo.

Ele ainda escreveu: “Eu com 7 anos de idade, nasce a minha irmã Rita. A minha vida mudou, os meus pais mudaram, atenção e carinho ficaram virados para a bebê. Custou-me um pouco o nascimento dela e os meus pais não souberam gerir bem isso na época. Após o nascimento dela, o meu pai mudou, ficou com menos paciência, mais agressivo, eu apanhava porrada por tudo e por nada. Tudo lhe irritava no meu comportamento”.

Nuno da Silva falou dos abusos físicos que o avô, Manuel, lhe causava: “Partiu vários paus de vassoura nas minhas costas, deixava-me sozinho em casa. Eu apanhei o meu avô a abusar da minha avó, ela gritava para ele se afastar, para ele parar. O meu avô obrigada a minha avó a ter sexo com ele. Num dos dias, eu entrei no quarto e o apanhei fazendo mal para minha avó. Ele saiu do quarto e foi buscar uma das armas que tinha e disse que a matava. Nessa altura, pensei o pior”.

O português também escreveu que os abusos sexuais passaram a ser contra ele: “De um dia para a noite, obrigou-me a tirar a roupa e começou a abusar de mim. Disse para eu lhe tocar nos genitais e obrigou-me a fazer sexo oral. Lembro um dia que estava na casa de banho (banheiro), me chamou, apertou meu pescoço com muita força e me obrigou, novamente, a fazer sexo oral com ele. Meteu-me o pênis na boca com força e vomitei”.

Após a morte do avô, Nuno garantiu que os abusos passaram a ser cometidos pela avó, Fátima: “Comecei a sofrer de várias violações por parte da minha avó, dizia-me que lhe fazia lembrar o meu avô, naquele quarto nojento. Ela me obrigou a tirar as cuecas e começou a mexer no meu pênis. Tempos depois, obrigou-me a lamber-lhe os mamilos e a vagina. Lembro-me que ela me obrigada a manter-me duro para que chupasse meu pênis. Dava-me banho gelado se não fizesse”.