Vídeo: cachorro é flagrado no topo de pirâmide de 130 metros no Egito

Pirâmide foi erguida há 4,5 mil anos - Foto: Reprodução/Instagram/@alexlang14)

Um cachorro foi flagrado por um parapente no topo da Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. O homem estava filmando a paisagem quando se deparou com o cão no ponto mais alto do monumento. O registro foi compartilhado na terça-feira, 15.

Leia mais

>> Saiba a diferença entre carro voador e helicóptero

A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como Pirâmide de Quéops, é a mais antiga e a maior das três pirâmides na Necrópole de Gizé, localizada na fronteira de Gizé, no Egito.

O monumento é considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. A pirâmide tinha 146,7 metros de altura original e tem 138,8 metros na atualmente. Ela foi erguida há 4,5 mil anos a partir de blocos de pedra calcária e granito.

Veja vídeo: