Tudo o que se sabe sobre a morte de Liam Payne, ex-One Direction

Liam Payne morreu na Argentina - Foto: Divulgação

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu aos 31 anos, em Buenos Aires, na Argentina. As informações sobre o falecimento ainda são preliminares, mas a polícia já deu alguns detalhes sobre o caso.

Leia Mais:

>>> Ex-reality acusado de tentar matar filho expõe abusos dos avós

>>> Vídeo: cachorro é flagrado no topo de pirâmide de 130 metros no Egito

>>> Garotinha de 7 anos perde olho ao ser atingida por estilhaços de vape

De acordo com o jornal local La Nacion, o músico caiu do terceiro andar de um hotel de luxo no bairro de Palermo. A polícia informou que foi acionada após denúncia sobre "um homem agressivo que estava sob efeitos de drogas ou álcool".

O responsável pelo sistema de saúde emergencial da Argentina informou para emissoras de TV que a morte é tratada como uma queda que provocou "lesões gravíssimas" da vítima, "sem possibilidade de reanimação".

O próprio sistema de saúde confirmou que o homem que sofreu a queda é Liam Payne. O titular do órgão assegurou que é necessário aguardar os resultados da autópsia, mas que a vítima teria sofrido "uma fratura no crânio", além das lesões gravíssimas.

"Às 17h04 [local], através do 911, fomos alertados sobre uma pessoa que estava no pátio interno do hotel Casa Sur. Poucos minutos depois, uma equipa local do SAME chegou e confirmou a morte deste homem, que mais tarde soubemos ser membro de um grupo musical. “Ele teve lesões incompatíveis com a vida em decorrência da queda", disse o chefe do SAME.