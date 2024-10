Liam Payner teria agredido ex e forçado mulher a fazer aborto

Liam Payner foi acusado de agressão - Foto: Divulgação

A morte de Liam Payne, aos 31 anos, tem chamado a atenção e uma história envolvendo o cantor está novamente provocando polêmica. O ex-integrante do One Direction teria vivido um relacionamento tóxico com a escritora Maya Henry, entre 2018 e 2022.

A suposta relação teria sido revelada pela própria Maya em seu romance "Looking Forward" ("Esperando Ansiosamente", em tradução livre). O livro foi lançado há dois meses e narra a história da jovem Mallory, que se envolve com o cantor de uma famosa boy band.

Ela não deixa claro o nome do famoso, mas o livro conta que a protagonista vê o namoro virar um pesadelo quando o rapaz começa a enfrentar problemas na carreira.

Durante o lançamento da obra, Maya Henry confirmou que o romance é autobiográfico. Ela também chegou a falar que enfrentou uma experiência de ser forçada ao aborto tal qual sua protagonista.

"Tive, sim, algumas complicações [decorrentes da ingestão de pílula abortiva] e tive que ir sozinha para o hospital. Foi muito solitário ver homens dizendo: 'Vai parecer uma menstruação intensa, não vai ser tão doloroso, vai ser fácil.' Mas eu penso, você nunca passou por nada assim, então como você saberia me contar? É por isso que quis incluí-lo no livro", comentou à revista People.