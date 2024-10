Derrotado nas urnas, Igor Kannário não foi apoiado pela própria filha

Filha de Igor Kannário, Laura Beatriz não apoiou a campanha dele - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A derrota do cantor Igor Kannário nas eleições municipais 2024 tem movimentado as redes sociais desde o último domingo, 6, após a apuração de 100% das urnas eletrônicas. O artista havia se candidatado para o cargo de vereador de Salvador, pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), mas não teve sucesso e alcançou apenas 1.533 votos.

Leia mais

>> Insatisfação de membros do PSB coloca em cheque permanência de Kannário

>> Silvio Humberto diz que Kannário no PSB “não foi a melhor estratégia”

>>“Votou contra o povo no passado”, diz dirigente do PSB sobre Kannário

Se a rejeição do público já havia impactado o ‘príncipe do gueto’, que optou em fazer apenas um curto comunicado, em um perfil secundário, sobre a perda política, as coisas parecem estar ainda piores nos bastidores da família dele, isso porque Kannário não contou com o apoio nem da própria filha durante a campanha.

O Grupo A TARDE recebeu a informação de que a filha primogênita de Igor Kannário, a jovem Laura Beatriz, de 18 anos, se dedicou a apoiar um outro candidato a vereador durante as eleições.

Sem fazer questão alguma de esconder, Laura fez postagens em apoio a Sandro Bahiense (PP) no Instagram. O progressista também não conseguiu ser reeleito e ficou na suplência do partido com 8.462 votos.

Ainda no mês de agosto, ela chegou a publicar vídeos em uma festa do tipo paredão usando o adesivo com a foto e o número dele. No dia da votação, a herdeira de Kannário ainda divulgou um card do outro candidato.

Confira:

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ainda não se sabe o que aconteceu para que a filha do ‘pássaro’ não ter se engajado na campanha dele ou se houve algum afastamento entre os dois. Em julho deste ano, Igor Kannário tatuou o rosto de Laura em forma de homenagem. Ele também fez o mesmo com o outro filho, Liam, e com a noiva, a blogueira Joana Lopo.