“Votou contra o povo no passado”, diz dirigente do PSB sobre Kannário | A TARDE

Em cerimônia na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) com a presença do governador Jerônimo Rodrigues, nesta quinta-feira, 18, o vice-presidente estadual do PSB, Rodrigo Hita, comentou mais uma vez sobre a pré-candidatura a vereador do agora correligionário Igor Kannário.



Dessa vez, no entanto, Rodrigo Hita criticou o histórico do parlamentar, que estava no grupo que é adversário político do seu. “Ele pode fazer a autocrítica das votações em que ele votou contra o povo no passado”, disse o dirigente partidário, que também é pré-candidato a vereador. Igor Kannário foi deputado federal pela Bahia e vereador de Salvador por Democratas e União Brasil.

“Nós temos que aprender, já sabemos que ganhamos o governo do Estado sempre assim e que precisamos ampliar. Então, a gente tem que saber receber novos aliados também, se a gente quer disputar eleições e ganhar eleições”, concluiu Rodrigo Hita.

Em evento de entrega de viaturas da Polícia Militar na última segunda-feira, 15, na Lagoa do Abaeté, em Salvador, Rodrigo Hita disse que a ida de Igor Kannário para a base do Governo do Estado poderá melhorar o diálogo dele com a Polícia Militar.

>> Vídeo: Igor Kannário sela a paz e fala sobre respeito à PM