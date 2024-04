Kannário poderá entender lado da PM por estar na base, diz dirigente | A TARDE

Com histórico de atrito com policiais militares, o cantor Igor Kannário poderá entender melhor o lado da corporação pelo fato de agora estar filiado a um partido da base do Governo do Estado, afirmou ao Portal A TARDE o vice-presidente estadual do PSB, Rodrigo Hita.



“O PSB é um partido mais aberto, mais próximo ao governo. O diálogo poderá ser melhor, de ele entender o lado da polícia e a polícia entendê-lo um pouco”, afirmou o dirigente partidário.

>> Vídeo: Igor Kannário sela a paz e fala sobre respeito à PM

Com 20.514 votos em 2022, Igor Kannário não conseguiu se reeleger deputado federal pelo União Brasil. Rodrigo Hita não nega que o cantor funcione como uma espécie de “puxador de votos”.

“É uma conta matemática de eleição. Se estourar, é muito bom para a chapa. Então, acho que é uma conta eleitoral pragmática”, justifica. “Ele está mais organizado [do que em 2022]”, completa Rodrigo Hita.