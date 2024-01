Vídeo: Igor Kannário sela a paz e fala sobre respeito à PM | A TARDE

Igor Kannário surpreendeu os internautas ao publicar um vídeo nas redes sociais ao lado de policiais militares reafirmando a importância do respeito, união e paz com a Polícia Militar da Bahia. A atitude causou 'espanto' porque o artista é conhecido por criticar a atuação da corporação, especialmente durante as suas apresentações em eventos.

O registro do encontro com os PMs foi divulgado neste sábado, 30, depois do cantor denunciar uma suposta agressão de um militar contra uma idosa durante o seu show no Festival Virada, na Boca do Rio, em Salvador. Nas imagens, Igor Kannário aparece apertando as mãos dos soldados Anderson Lima Menezes, lotados na 7ª Companhia Independente da cidade de Eunápolis, no interior da Bahia. "Honrai a todos. Amais a todos . Temer a Deus. Honrai ao Rei. ( 1Pedro 2.17 )", escreveu o artista na legenda da publicação.

No Carnaval deste ano, Igor Kannário, que na época era deputado federal, se envolveu em uma polêmica ao pedir vaias para a Polícia Militar enquanto conduzia sua pipa no Campo Grande, em Salvador. No episódio, o cantor afirmou que a PM passava com agressividade para dispersar uma roda entre os foliões.

Veja o vídeo: