PL que propõe melhorias para docentes indígenas é elogiado por Fabíola | A TARDE

Durante cerimônia na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) em que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) apresentou aos deputados estaduais o Projeto de Lei (PL) que reestrutura a carreira do professores indígenas, a deputada estadual Fabíola Mansur (PSB) se disse feliz com a iniciativa do Executivo.



“Eu, como membro titular da Comissão de Educação, estou muito feliz de presenciar esse marco. Agora, os indígenas participarão da carreira e das promoções, das progressões, como a carreira dos professores que não são dos povos tradicionais”, afirma Fabíola.

Da base do governador, Fabíola elogiou os responsáveis pelo projeto, inclusive a recém-empossada secretária estadual de Educação (SEC), Rowenna Brito, que era assessora e chefe de Gabinete da SEC e que assumiu a pasta porque Adélia Pinheiro vai disputar as eleições municipais deste ano em Ilhéus.

“Estão de parabéns a secretária Rowenna, a superintendente Patrícia Pataxó [de Políticas para Povos Indígenas (SPPI)] e nosso governador Jerônimo,” disse a deputada estadual.

