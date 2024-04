Nova secretária conta trajetória na Educação e cita "uma nova missão" | A TARDE

Em visita ao Grupo A TARDE na manhã desta quarta-feira, 17, a secretária da Educação do Estado, Rowenna Brito, concedeu entrevista exclusiva ao Portal A TARDE. Na conversa, ela falou sobre sua trajetória na pasta, revelou seu foco no comando da secretaria e contou que tem uma ampla experiência na educação do Estado.

Rowenna destacou sua longa atuação principalmente como assessora e chefe de Gabinete da Secretaria da Educação do Estado (SEC), bagagem que levará para o seu novo cargo.

“Hoje, eu na Secretaria da Educação entendo como uma missão, por mais que eu já esteja na pasta há muito tempo”, iniciou.

“Não entendo que é uma nova gestão, é uma gestão de continuidade da secretária Adélia [Pinheiro], que fez um trabalho muito bacana, junto com a nossa equipe, é uma unidade da secretaria. Então ela sai para cumprir uma missão e eu assumo essa tarefa de dar continuidade ao trabalho que a gente vem fazendo.”

A comandante da pasta também disse não ter dúvidas que o seu trabalho será focado em medidas para que estudantes “consigam construir o seu percurso de vida, para a escola ser um lugar de vida”.

“[Tem] questões e condições que precisamos dar para que o estudante fique na escola. Que ele primeiro acesse a escola, que ele tenha condições de ir, e o segundo desafio é que ele permaneça na escola e continue aprendendo com qualidade e bons professores”, declarou.

Na entrevista, Rowenna, que é professora há quase 15 anos, também citou que a rede diversa, com quase 800 mil estudantes, e a pandemia são os principais desafios que ela enxerga para a educação, mas que trabalhará com dedicação para manter os alunos nas instituições de ensino.

“Educação é processo, não é um fato isolado. Educação é uma composição também das histórias, vidas difíceis, questões sociais, por isso, criamos o bolsa presença e valorizamos a alimentação reforçada na escola. Essa questão da garantia da permanência com qualidade dos estudantes nas escolas tem sido o nosso objetivo mais forte”, evidenciou.

A aproximação com os alunos e diretores das escolas também é um quesito importante para a secretária interina. “Eu acompanho de perto [...]. A escola precisa fazer sentido para o estudante, se não, ele não vai se sentir atraído para aquele ambiente. [...] A revolução que estamos fazendo na estrutura física não pode caminhar sozinha. Não é só um prédio físico é também prédio físico e a valorização também do profissional que dá aula.”

“O governo do Estado precisa ter essa tarefa de compreensão e se conseguimos transformar a vida de uma pessoa, tenho certeza que isso já muda a Bahia e o Brasil e é esse o esforço que iremos fazer”, afirmou.

Foco na estrutura

Na conversa com o Grupo A TARDE, a secretária antecipou algumas medidas que serão realizadas, principalmente focadas na estrutura. “É alimentação com qualidade, formação para os professores, revolução da estrutura física.”

Entre as ações, Rowenna mencionou a melhoria da acústica nas salas de aula para facilitar a comunicação do professor e antecipou que próximos projetos já devem vir atualizados.

Além disso, ela se descreveu como uma entusiasta de ações sustentáveis nas escolas e adiantou que as novas estruturas devem seguir a tendência.

“Energia fotovoltaica, horta nas escolas, água de reutilizada da chuva e isso precisa não ser só uma compreensão de estrutura física, isso é um projeto de sociedade, de uma escola sustentável de estudante que compreendam o uso da energia solar, por conta do aquecimento global, para entender”, constatou, acrescentando que a expectativa do governo é que aproximadamente 200 escolas com energia fotovoltaica correspondam cerca de 90% da rede estadual como um todo.

A perspectiva para a profissional da educação agora é de modernização da rede e do trabalho mesmo para dentro das unidades escolares e anunciou mais três reestruturação de grandes escolas estaduais localizadas na capital baiana.

“Estamos com um projeto agora de requalificação da ICEIA, Colégio Central e Escola Park, que são tombadas pelo patrimônio histórico e temos que ter cuidado, porque tem obra de arte, tem história e estamos fazendo com toda delicadeza o projeto”.

“A gente vai trabalhar na perspectiva de potencializar essa educação que transforma nossas vidas e n faz sentido se não for olhando nos olhos as pessoas”, concluiu.

A secretária foi recebida no Grupo A TARDE pelo presidente João Mello Leitão e pelo diretor de relações institucionais, Luciano Neves.

Rowenna foi recebida pelo presidente João Mello Leitão e pelo diretor de relações institucionais, Luciano Neves | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

Sobre Rowenna Brito

Professora concursada da Rede Pública Estadual da Bahia, Rowenna dos Santos Brito é licenciada em Geografia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA), com especialização em Gestão Estratégica em Políticas Públicas (UNICAMP) e especialista em Ensino de Geociências (UNICAMP).

Na Rede Pública Estadual da Bahia, como servidora de carreira, acumula a experiência de ter sido assessora e chefe de Gabinete da Secretaria da Educação do Estado (SEC); coordenadora da Educação de Tempo Integral na Superintendência de Políticas da Educação Básica; técnica do Núcleo Territorial de Educação (NTE 26) e professora de Geografia do Colégio Estadual Mario Costa Neto.

Além da ampla experiência na estrutura da Educação Estadual, a professora Rowenna foi secretária municipal de Educação na cidade de Porto Seguro, extremo-sul da Bahia.

Rowenna assume no lugar de Adélia Pinheiro, que deixou o cargo para disputar as eleições municipais deste ano em Ilhéus.