Insatisfação de membros do PSB coloca em cheque permanência de Kannário | A TARDE

A adesão do ex-deputado federal Igor Kannário ao PSB, divulgada no último domingo, 7, um dia após o fechamento da janela partidária, causou incômodo entre alguns membros do ninho socialista.

O vereador Sílvio Humberto, por exemplo, está na lista de militantes que não digeriu bem a migração do ex-democrata à sigla. Ao Portal A TARDE, o parlamentar considerou a entrada do ‘príncipe do gueto’, tal qual é conhecido na vida artística, como “pragmatismo político.”

“O pragmatismo sem limites, ele termina ferindo a política. Então, nós temos um partido que tem lutas ideológicas, questões importantes, que são princípios básicos, e é isso que nós temos que discutir”, afirmou.

Insatisfeitos com as novas figuras do partido, a Executiva municipal se reuniu na tarde de quarta-feira, 10, para tratar sobre o tema, conforme adiantado por A TARDE. Na oportunidade, os filiados decidiram pôr em cheque a permanência do também ex-vereador no partido e optaram pelo cancelamento da ficha de inscrição.

O assunto, no entanto, ainda não chegou a ser tratado pela Executiva estadual, conforme informou o vice-presidente Rodrigo Hita, que analisou como “preconceito” as duras críticas sobre o ingresso do artista na legenda e admitiu a insatisfação do grupo político.

“A desfiliação não ocorreu ainda, não houve nenhuma votação para isso. Tenho um grupo interno do partido insatisfeito, mas ainda não ocorreu nenhuma desfiliação. [...]. Tem um preconceito de militantes históricos com a filiação”, disse Hita. “Muitas críticas que se faz sobre ele é sobre o que se lê e não o que ele é”, completou.

Nos bastidores da política baiana, ventilam-se que a entrada de Kannário no PSB ajudaria a sigla a conseguir mais uma cadeira na Câmara Municipal de Salvador (CMS), devido a sua forte adesão na periferia da capital baiana.

Devido ao imbróglio, as Executivas municipal e estadual vão se reunir no início da tarde de sexta-feira, 12, na sede do partido, localizada no bairro do Rio Vermelho, para tratar o tema.

Carreira política

Inicialmente, filiado ao PHS, o cantor ingressou na vida política no de 2017, quando foi eleito, pela primeira vez, vereador da capital baiana, cargo em que permaneceu até 2019.

No ano seguinte, ele concorreu a um assento na Câmara Federal, em que foi eleito com 54.858 votos, no DEM, atual União Brasil.

Em 2022, no entanto, ele não contou com o mesmo sucesso e foi derrotado nas urnas eletrônicas. Concorrendo à reeleição, ele teve apenas 20.514 votos.