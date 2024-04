Oh Polêmico e A Dama estão entre famosos pré-candidatos a vereador | A TARDE

A menos de seis meses para as eleições municipais, diversos famosos se apresentam como pré-candidatos a vereador de Salvador.



Famoso dono do 'Samba do Polly', que virou 'Samba do Jero' nas eleições de 2022, Davison Nascimento, ou Oh Polêmico, como é conhecido, é pré-candidato pelo Democracia Cristã, partido que vai caminhar com o prefeito Bruno Reis (União Brasil) no pleito de outubro. A informação já havia sido divulgada em 2023 pela coluna Boca de Me Dê, do Portal MASSA!.

Alana Sarah, conhecida como 'A Dama', está filiada ao União Brasil, sigla do prefeito. A cantora apoiou publicamente o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), na eleição para governador da Bahia em 2022.

Na turma dos pagodeiros, quem também deve disputar uma vaga na Câmara Municipal de Salvador é o cantor Ed City. Candidato a deputado federal nas últimas eleições, o artista vai tentar uma vaga pelo PP, também da base de Bruno Reis.

Após a derrota na tentativa de reeleição para a Câmara dos Deputados, no pleito de 2022, o cantor Igor Kannário migrou do União Brasil para o PSB.

Se nada mudar, quem também vai entrar novamente em uma disputa pelo PP é o jornalista Jorge Araújo, que atualmente é primeiro suplente na Câmara Federal. Hoje na Band, o repórter precisará se licenciar das atividades na telinha, caso seja candidato.

Primeira vereadora trans do Brasil, a bailarina Leo Kret vai tentar um novo mandato na Câmara de Vereadores pelo PDT, partido da vice-prefeita Ana Paula Matos. Leo Kret ocupou uma cadeira na Câmara Municipal entre 2009 e 2012.

Nenhum dos nomes citados se pronunciou até o momento sobre as pré-candidaturas.