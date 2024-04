Silvio Humberto diz que Kannário no PSB “não foi a melhor estratégia” | A TARDE

Único vereador do PSB na Câmara de Salvador, Sílvio Humberto, que também é líder da bancada de oposição, comentou sobre a polêmica filiação do cantor e ex-deputado federal, Igor Kannário, ao seu partido.

Segundo o parlamentar, o PSB é baseado em princípios de construção coletiva, mas que em sua avaliação, a ida do cantor para a sigla é "não foi a melhor estratégia".

“Olha aí, na eleição nós sabemos que é uma incógnita, evidente que a chegada dele gerou, e naturalmente geraria [polêmica], porque nós somos um partido que tem como princípio construir coletivamente. Então, eu avaliei que não foi a melhor estratégia, agora você tem um fato que está instalado e a gente tem discutido dentro do partido, tanto na Executiva Municipal e levado para Executiva Estadual, que eu tenho colocado num 'fulanismo', não acho que o problema é ele, acho que a questão é maior, discutir os limites desse pragmatismo sem limites", disse o vereador, durante evento do Governo do Estado para requalificação da Feira de São Joaquim.