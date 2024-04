Feira de São Joaquim tem segunda etapa de requalificação autorizada | A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues autorizou nesta quarta-feira, 17, o início da segunda etapa das obras de requalificação da Feira de São Joaquim.

Ao todo, serão mais de nove mil metros quadrados de área requalificada, partindo da área já reformada, em direção ao ferry boat.

A obra será realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado (Conder), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado (Setur).

Serão entregues 407 boxes, 116 bancas e 53 pallets totalmente renovados. Quase 500 feirantes se beneficiarão, conforme conta o presidente da Conder, José Trindade.



O investimento ultrapassa R$ 41,2 milhões. Os mais variados produtos, como ervas, frutas e verduras, além itens religiosos, roupas, artesanatos e objetos de decoração, continuarão a ser vendidos, porém em outra estrutura.



Para que a feira não pare durante as obras, foi construído o Galpão Água de Meninos, que vai receber, temporariamente, os permissionários.



Para a preparação do galpão que irá receber os feirantes provisoriamente, foram investidos R$ 4 milhões. O recurso abrangeu a ampliação da via de acesso ao ferry-boat, acrescentando duas faixas a mais e contribuindo para organizar a fila de carros do terminal.

"Todo mundo sabe que feira livre é responsabilidade do município. Infelizmente, as feiras de Salvador não têm um contrato. Então, nós não temos uma política de requalificar as feiras. Temos muitos bairros em Salvador...e aqui estamos fazendo um papel que não é o papel do Estado. A gente apoia e temos apoiado muito, principalmente no interior, com feiras e mercados. Aqui, fizemos um projeto e iríamos anunciar a ordem de serviço após o Carnaval, mas os comerciantes pediram que esperássemos a Semana Santa, que é um período de muitas vendas. Depois da entrega, já me comprometi a vir aqui anunciar a terceira etapa", disse o governador.

Primeira etapa

Na primeira etapa do projeto de requalificação da Feira de São Joaquim, também conduzida pela Conder, o espaço recebeu a padronização das instalações físicas, execução do pátio de carga e descarga e passeio com rampas de limpeza. Houve, ainda, dragagem e aterro, recomposição do quebra-mar e instalação de um píer flutuante para receber as embarcações com turistas e mercadorias na Enseada de São Joaquim.