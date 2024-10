One Direction quebra silêncio sobre morte de Liam Payne

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

A banda One Direction, cuja Liam Payne participou, fez um pronunciamento sobre a morte trágica do cantor nas redes sociais. Liam Payne morreu aos 31 anos, nesta quarta-feira, 16, na Argentina.

“Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam. Com o tempo, e quando todos puderem, haverá mais a dizer. Mas, por enquanto, vamos tirar um tempo para lamentar e processar a perda do nosso irmão, a quem amávamos muito”, diz o texto.

“As memórias que compartilhamos com ele serão guardadas para sempre. Por enquanto, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amavam ao nosso lado. Sentiremos muita falta dele”, finaliza o pronunciamento feito pelo grupo composto por Louis, Zayn, Niall e Harry.

Morte de Liam Payne

O falecimento do músico, que fez parte do grupo One Direction, ocorreu na cidade de Buenos Aires.

Segundo informações do site Todo Notícias, o artista foi encontrado morto no hotel Casa Sur. A polícia confirmou a informação.

A imprensa local ainda reforçou que ele morreu após cair do terceiro andar do hotel, que fica no bairro de Palermo.

Os órgãos oficiais de saúde da Argentina informaram à reportagem do La Nacion que o cantor sofreu de "lesões gravíssimas provocadas pela queda do prédio".

A publicação também informou que a polícia foi chamada para conter "um homem agressivo" que poderia estar sob "a influência de drogas ou álcool".

Brincadeira de mal gosto

Usuários da plataforma do TikTok na Austrália estão indignados, o que foi expressado através de comentários, após jovens estudantes de uma escola do ensino médio de Sydney, maior cidade do país Oceania, gravarem vídeos e publicarem na plataforma tentando reproduzir como teria sido a morte do cantor Liam Payne, ex-membro da banda One Direction.