Vazam fotos do corpo de Liam Payne

Músico fez parte do grupo One Direction

Liam Payne morreu aos 31 anos, nesta quarta-feira, 16, na Argentina, após cair do terceiro andar de um hotel. O falecimento do músico, que fez parte do grupo One Direction, ocorreu na cidade de Buenos Aires.

Após a tragédia, fotos do cantor começaram a circular na web, até mesmo em sites de notícias. Um dos tabloides mais conhecidos do mundo, o TMZ, dos Estados Unidos, foi um dos que divulgaram as imagens.

"O TMZ obteve uma foto mostrando o corpo de Liam no deck de madeira com mesas e cadeiras ao redor. Não vamos mostrar o corpo inteiro, mas você pode claramente ver as tatuagens dele: um relógio no antebraço esquerdo e um escorpião em seu abdômen", dizia trecho da nota da publicação

O site foi fortemente criticado pela atitude. "Você é nojento, TMZ", disse a cantora Alessia Cara, que teve seu post compartilhado por mais de 12 mil pessoas no X. "Fod*-se o TMZ", protestou Sasha Malik, prima de Zayn Malik, também ex-integrante do One Direction.

One Direction fez pronunciamento sobre morte de Liam Payne

A banda One Direction fez um pronunciamento sobre a morte do cantor nas redes sociais. “Estamos completamente devastados com a notícia da morte de Liam. Com o tempo, e quando todos puderem, haverá mais a dizer. Mas, por enquanto, vamos tirar um tempo para lamentar e processar a perda do nosso irmão, a quem amávamos muito”, diz o texto.

“As memórias que compartilhamos com ele serão guardadas para sempre. Por enquanto, nossos pensamentos estão com sua família, seus amigos e os fãs que o amavam ao nosso lado. Sentiremos muita falta dele”, finaliza o pronunciamento feito pelo grupo composto por Louis, Zayn, Niall e Harry.