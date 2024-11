Irmã de Liam Payne desabafa após morte do cantor: "Perdão"

Irmã de Liam Payne fez carta aberta após morte - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ruth Gibbins, irmã de Liam Payne, usou as redes sociais neste sábado, 19, para lamentar a morte do artista. O ex-integrante do One Direction morreu no último dia 16, ao pular do terceiro andar do hotel onde estava hospedado, em Buenos Aires, na Argentina.

Em uma carta aberta, a irmã do famoso desabafou sobre como tem se sentido. "Meu cérebro está tendo dificuldade em entender o que está acontecendo, não acredito que você se foi. Só quero dirigir até sua casa e te encontrar lá escrevendo uma música ou fazendo arte e sentar com você enquanto você desenha ou faz algum artesanato", iniciou.

A irmã de Liam Payne seguiu: "O que mais amo em você é sua habilidade de me fazer rir, nunca dou tanta risada igual quando estou com você. Sempre admirei seu talento, deveria ser ilegal e não ter apenas a habilidade de ser bom em algumas coisas, mas em tudo o que você tenta fazer, sem nem saber que está arrasando todas as vezes".

"Você nunca acreditou que era bom o suficiente, espero que agora consiga ver a enxurrada de amor que nunca recebeu quando estava vivo", lamentou Ruth Gibbins.

Ela ainda deu um recado forte para o irmão: "Obrigada por mudar a minha vida, obrigada pelas memórias incríveis. Nós vamos tomar conta de Bear [filho de Liam] e ele sempre vai saber o quão incrível o pai dele era e o tanto que você idolatrava ele. Desculpa que não consegui te salvar. Te amo e meu coração sente muito a sua falta".