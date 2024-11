Mulher descobre que é amante de jogador do Flamengo; entenda

Matheus Gonçalves - Foto: Divulgação

Matheus Gonçalves, atacante do Flamengo, foi envolvido em uma polêmica após um vídeo íntimo com uma mulher em um motel vir à tona. A gravação, que viralizou entre torcedores, mostra o jogador em momentos de intimidade com uma pessoa que não é sua namorada, a Maria Eduarda, também conhecida como Duda Britto.

O caso começou em junho, quando Matheus conheceu a mulher no centro de treinamento do Flamengo, Ninho do Urubu. Ela se apresentou como fã, tirou fotos com o jogador e, a partir daí, passaram a se comunicar via Instagram. Matheus afirmou, em todas as conversas, que estava solteiro. O primeiro encontro ocorreu dias depois, com a presença de uma amiga da fã, que gravou as cenas no motel.

Outros encontros seguiram, incluindo um no dia 25 de julho, após um jogo. Desta vez, Matheus e a mulher foram sozinhos ao motel. No dia seguinte, o jogador enviou um áudio pedindo que ela tomasse anticoncepcional: "Menina, toma remédio, eu te mando o pix, pelo amor de Deus", disse ele em mensagem de WhatsApp.

Após o terceiro encontro, a mulher começou a suspeitar do comportamento do jogador e, ao investigar, descobriu que Matheus Gonçalves é comprometido há muito tempo com Duda Britto. As informações são do Portal Leo Dias.