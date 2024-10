Ex-BBB Gabi Martins descobre que é amante de deputado federal; entenda

Gabi Martins estava com Euclydes Pettersen sem saber que ele namorava - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A cantora e ex-BBB Gabi Martins sofreu mais uma decepção amorosa. Desta vez, a sertaneja descobriu pelo Portal LeoDias que estava sendo amante do deputado federal Euclydes Pettersen (Republicanos), eleito pelo estado de Minas Gerais, pois ele já namorava com uma outra mulher quando começou a se relacionar com ela e enganava as duas ao mesmo tempo.

O adultério de Euclydes veio à tona neste fim de semana, quando ele saiu para jantar com a namorada oficial, identificada apenas como Letícia, em um restaurante conhecido. Como os burburinhos de que ele e Gabi estavam se conhecendo melhor já circulavam nas redes sociais, uma pessoa que estava no estabelecimento filmou a cena do deputado jantando com uma morena, achando que se tratava de uma traição contra a ex-sister. Foi então que a verdade apareceu.

Euclydes foi flagrado em restaurante com Letícia | Foto: Reprodução | Redes Sociais

Apesar de não terem namorado oficialmente, Gabi Martins e Euclydes Pettersen estavam juntos desde o começo do ano. Eles tinham uma postura discreta nas redes sociais, mas eram flagrados em locais públicos e até circularam algumas fotos deles em cima de romance.



Além disso, os dois chegaram a fazer uma viagem internacional romântica em março, mas sem declarar que estavam acompanhados. Como o político também não postava nada acompanhado pela namorada, uma não sabia que estava sendo traída pela outra.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Para facilitar a traição, Euclydes Pettersen deixava de seguir Letícia no Instagram constantemente, voltando pouco tempo depois, para não ter rastros do vínculo entre os dois.



Ainda de acordo com Léo Dias, a população da cidade de Governador Valadares, de onde o deputado é, tinha conhecimento do relacionamento sério do político, então o fato de esconder a parceira da internet não levantava tantas suspeitas.

Gabi Martins toma atitude após polêmica

A cantora Gabi Martins chegou a suspeitar da morena e confrontou o ‘ficante’ sobre ela. Porém, Euclydes teria dito que a moça era apenas uma vizinha. “Ele deixava de seguir ela e seguia enquanto estávamos [juntos], mas ele disse que era uma vizinha, nada demais”, explicou.

Depois de descobrir que estava sendo enganada, Gabi terminou o romance com Euclydes Pettersen e já deixou de segui-lo. Até o momento, nem ele e nem Letícia se pronunciaram publicamente sobre o caso.