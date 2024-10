Affair de Davi desembarca em Salvador e baiano surge misterioso na web

- Foto: Reprodução | Instagram @alinebiancca @davibritooficialll

A modelo e affair de Davi Brito, Aline Bianca, desembarcou em Salvador na noite desta segunda-feira, 30, e não fez questão de esconder sua chegada.

Em seu perfil oficial no Instagram, Aline publicou um vídeo em seus stories mostrando a saída do Aeroporto de Salvador, onde destacou o famoso bambuzal nas proximidades do terminal aéreo.



"Postei e corri. Estou por cá", escreveu a influenciadora, utilizando a música "Raiz de Todo Bem", do cantor Saulo, como trilha sonora.

Após a publicação da modelo, Davi também publicou um story "misterioso" nas redes sociais, dando a entender que estava ao lado deAline. Na imagem, é possível ver duas bebidas com a escrita “paz” seguida por um coração.