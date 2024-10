Whindersson Nunes flagra ataque de onça a capivara; veja vídeo

Whindersson Nunes mostrou ataques entre animais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Whindersson Nunes surpreendeu ao compartilhar nas redes sociais um momento em que uma onça-pintada ataca uma capivara no Pantanal mato-grossense. O caso ocorreu em Poconé, a 104 km de Cuiabá, quando o famoso visitou a planície mais alagável do mundo junto com o Grupo de Resposta a Animais em Desastres (Grad).

Em vídeo, é possível ver quando a onça-pintada aparece olhando um grupo de capivaras, que parece não perceber a presença do felino. No momento em que ocorreu o caso, alguns filhotes de capivara se assustam e correm para o rio.

“Fui fazer um passeio para mostrar as onças-pintadas ao Whindersson e, em uma tarde de passeio, tivemos a sorte de avistar três onças-pintadas diferentes. Momentos como esse nos lembram da importância de preservar o Pantanal e seus habitantes, pois cada encontro revela a riqueza e a dinâmica desse ecossistema único”, disse o fotógrafo e guia de turismo Ailton Lara, que acompanhou o youtuber na visita.

Ainda na visita, Whindersson Nunes incentivou as pessoas a visitarem o Pantanal.

"Hoje eu visitei a maior planície alagável do mundo e ela está nessa estado... Conheci pessoas bacanas, felizes com a realidade que vivem, mas triste com o que vem acontecendo...Vi cenas naturais lindas e visivelmente não naturais", escreveu.