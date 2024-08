Whindersson Nunes deixa parte íntima à mostra em foto e fãs reagem

Whindersson Nunes apareceu com nádegas de fora - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Whindersson Nunes postou em seu Instagram, nesta terça-feira, 13, uma foto em que apareceu totalmente pelado para comemorar o Dia Nacional do Médico Psiquiatra.

O humorista publicou uma homenagem a algo muito solicitado por profissionais da área da saúde mental aos pacientes: o banho de sol. A dica dos especialistas tem como objetivo estimular a liberação de serotonina no cérebro.

Na imagem, Whindersson Nunes apareceu com uma toalha na cabeça, deixando uma parte das nádegas de fora.

“Hoje é o dia do psiquiatra, e eu vi uma dizendo que o certo é pegar sol no corpo inteiro por no mínimo 10 min por dia para receber a quantidade de vitamina suficiente para imunidade”, escreveu na legenda.

“Desde então, eu faço e pouco eu adoeço. Quando eu fico doente até me assusto, não sei se isso me deixou mais são ou mais louco, mas com certeza mais saudável e mais feliz”, afirmou. Ele ainda completou no Instagram: “Obrigado pelos seus serviços a sociedade, e sinto muito!”.

Nos comentários, internautas reagiram ao clique. "Colocando o bumbum em jogo... Quer dizer, no sol", falou um. Outro disse: "Tem que ser pelado pra dar mais eficácia. Saúde Whind, te cuida e aos psiquiatras gratidão e feliz dia".

